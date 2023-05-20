انت الان تتابع خبر بعد 22 عاماً.. نادية يسري تهدد بالوثائق في قضية انتحار سعاد حسني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت يسري من خلال منشور نشرته عبر حسابها على "فيسبوك" أنها ستكشف عن وثائق جديدة في قضية وفاة سعاد حسني، والذي ظلت لغزًا شغل الكثير طوال 22 عامًا من وفاتها.

وشددت على أن الوثائق التي ستكشفها قريبًا من العاصمة لندن، تعود إلى التحقيقات التي أجرتها في حينها شرطة سكوتلند يارد وأثبتت انتحار الفنانة المصرية.



وبررت رغبتها في كشف الوثائق أنها ردًا على الذين يشككون في انتهاء التحقيقات، والذين أطلقوا الاتهامات جزافًا، متهمة إياهم بـ"المتاجرة بموت سعاد حسني".

كما أكدت أنها ستنشر رسائل تعود للفنانة المصرية وبخط يدها، والتي تبوح من خلالها بآلامها وحزنها ومشاكلها المالية، ملمحه إلى معاناتها من الاكتئاب.

وألمحت في نهاية منشورها إلى أنها "ستنهي كل الحديث في قضية سعاد حسني قريبًا".

ولم تكشف نادية يسري عن السبب، الذي دفعها لإعادة فتح ملف قضية الفنانة المصرية، وسبب رغبتها في الكشف عن الوثائق.



من جهتها، استنكرت جانجاه حافظ، شقيقة الفنانة الراحلة، قرار نادية يسري فتح القضية مرة أخرى، متهمة إياها بالبحث عن الإثارة والجدل.

وقالت في تصريحات لوكالات إنه لا يحق لنادية الحديث في قضية مقتل شقيقتها سعاد، كونها متهمة بقتلها وكانت سببًا أساسيًا، مشددة أن عائلة سعاد حسني وحدها من لها الحق في إعادة فتح القضية وكشف الأسرار، مبينة أن نادية يسري لم "تكن صديقة للراحلة حتى تتحدث فيما لا يخصها".

وسبق أن خرجت نادية يسري في مقطع فيديو قبل نحو 6 أشهر، لتؤكد أنها "لا تزال على قيد الحياة" بعد مزاعم عن وفاتها من قبل شقيقة الفنانة المصرية، جانجاه حافظ، نافية في ذات الوقت ما صرحت به الأخيرة عن إدمانها المخدرات.

وتطرقت آنذاك للحديث عن مذكرات سعاد حسني، مبينة أن الفنانة المصرية لم يكن لها أي مذكرات أو تسجيلات.

كما أعادت نفي التهمة الموجهة لها بشأن تورطها في قتل حسني.

ولقيت الفنانة المصرية سعاد حسني مصرعها، في حزيران من العام 2001، بعد العثور عليها جثة ملقاة أمام مبنى عمارة في لندن، وقد توفيت في ظروف غامضة.