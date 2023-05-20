انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي: العقوبات الـ11 ضد روسيا ستضم 90 شركة حول العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وادعت فون دير لاين بوجود أدلة تثبت تحايل هذه الشركات على العقوبات المفروضة ضد روسيا، مشيرة أن 8 منها مسجلة في الصين.

وقالت فون دير لاين، "نحن جادون في مسألة وقف التحايل على العقوبات، وسيتم إدراج أكثر من 90 شركة حول العالم بينها 8 شركات مسجلة في الصين ضمن قائمة العقوبات الـ11 ضد روسيا، وذلك عقب حصولنا على أدلة تثبت تحايلها على العقوبات وتسليمها بضائع خاضعة للعقوبات من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا عبر دول ثالثة".



وأوضحت فون دير لاين أن "الشركات الصينية الـ 8 مسجلة على الورق كشركات صينية لكن مالكيها أجانب، وأن ذات الأمر ينطبق على الشركات الـ 90".

وأكدت، أن "الاتحاد الأوروبي لن يتساهل مع أي تحايل على العقوبات، وسيتم فرض العقوبات على هذه الشركات".

