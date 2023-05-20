انت الان تتابع خبر المرشد الإيراني: أيادي الأجانب تعمل على خلق مشاكل بين إيران وجاراتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن خامنئي، وصفه خلال لقائه، وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وكبار مديري الوزارة وسفراء ورؤساء بعثات إيران في الخارج، سياسة الحكومة الحالية للتواصل مع دول الجوار بأنها "سياسة مهمة للغاية وصحيحة".واضاف: "إن تماشي بعض الدول الكبرى والمهمة مع الجمهورية الإيرانية فيما يخص بعض الخطوط العريضة للسياسة الدولية هو ظاهرة لا سابق لها" حسب وصفه".

وتابع خامنئي: "المصلحة قد تستلزم المرونة في بعض الحالات.. إنها لا تتعارض مع المبادئ، لأن المرونة ضرورية في بعض الحالات".

