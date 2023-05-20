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المرشد الإيراني: أيادي الأجانب تعمل على خلق مشاكل بين إيران وجاراتها

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن خامنئي، وصفه خلال لقائه، وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وكبار مديري الوزارة وسفراء ورؤساء بعثات إيران في الخارج، سياسة الحكومة الحالية للتواصل مع دول الجوار بأنها "سياسة مهمة للغاية وصحيحة".

واضاف: "إن تماشي بعض الدول الكبرى والمهمة مع الجمهورية الإيرانية فيما يخص بعض الخطوط العريضة للسياسة الدولية هو ظاهرة لا سابق لها" حسب وصفه".

وتابع خامنئي: "المصلحة قد تستلزم المرونة في بعض الحالات.. إنها لا تتعارض مع المبادئ، لأن المرونة ضرورية في بعض الحالات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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