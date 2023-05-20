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انت الان تتابع خبر الوداد يضرب موعدا مع الأهلي في نهائي ابطال افريقيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456560-638201923348352454.png
2023-05-20 | 17:09
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استطاع نادي الوداد المغربي، اليوم السبت، من التعادل مع نظيره الجنوب إفريقي ماميلودي صنداونز 2-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم على ملعب في مدينة بريتوريا.
وانتهى لقاء الذهاب على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء 0-0، ليتأهل الوداد إلى المباراة النهائية بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في المباراة النهائية.
وببذلك يتكرر نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي بنفس الفريقين، بعد أن توج الوداد البيضاوي باللقب العام الماضي على حساب الأهلي المصري 2-0.
ومساء الجمعة، حجز الأهلي المصري مقعده في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي، بعدما جدّد فوزه على ضيفه الترجي التونسي 1-صفر على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة القارية.
وببذلك يتكرر نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي بنفس الفريقين، بعد أن توج الوداد البيضاوي باللقب العام الماضي على حساب الأهلي المصري 2-0.
ومساء الجمعة، حجز الأهلي المصري مقعده في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي، بعدما جدّد فوزه على ضيفه الترجي التونسي 1-صفر على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة القارية.
وكانت مواجهة الذهاب في رادس قد عرفت تفوق الفريق المصري بثلاثية نظيفة.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة بعشرة ألقاب.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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