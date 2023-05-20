الجوية يتغلب على النفط في ممتاز الكرة

وشهد ملعب الشعب الدولي مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الصقور بهدفين دون رد من جانب النفط وسجل اهداف الجوية كل من مهند عبد الرحيم في الدقيقة 47 وحسين جبار في الدقيقة 76 من المباراة".

وبهذا الفوز رفع الجوية رصيده من النقاط الى 59 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا بانتظار مباراة الشرطة اما نادي النفط فبات بالمركز 18 برصيد 24 نقطة.

