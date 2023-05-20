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فيرمينو يودع "أنفيلد" بطريقة رائعة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456567-638201971729861090.jpg

2023-05-20 | 18:29

فيرمينو يودع "أنفيلد" بطريقة رائعة

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سجل روبرتو فيرمينو هدف التعادل لنادي في الدقيقة قبل الأخيرة من مباراة أستون فيلا، اليوم السبت، ليودع ملعب "أنفيلد" بأفضل طريقة ممكنة، في الممتاز.
وأحرز البديل البرازيلي هدفا ليقود ليفربول للتعادل 1-1 مع ضيفه أستون، والتمسك بخيط رفيع من الأمل في التأهل إلى الموسم المقبل.

ووجد ليفربول نفسه متأخرا بهدف سجله جاكوب رامسي في الدقيقة 27، لكن فيرمينو أدرك التعادل في الدقيقة 89 في مباراته الأخيرة على ملعب "أنفيلد" الذي قضى به 8 مواسم.


وقبل الجولة الأخيرة، يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 66 نقطة من 37 مباراة، ويتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 36 مباراة فقط ولديه مباراة واحدة مؤجلة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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