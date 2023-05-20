انت الان تتابع خبر تحتضنها بغداد.. إيران تكشف تفاصيل مفاوضات مع مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني مالكي، أن هذا الموضوع يندرج ضمن السياسات التي تتخذها إيران حيال دول المنطقة ودول الجوار ولاسيما دول الخليج والدول الإسلامية، لافتا إلى أن هناك بعض الدول تعارض الوحدة بين الدول الإسلامية وتمانع ذلك وتسعى جاهدة كي تفرق بين الصفوف الإسلامية.وأضاف بحسب "قناة العالم": "كان هناك شيء من التوتر بين إيران والسعودية في علاقاتهما وشاءت إرادتا البلدين، فشهدنا تحسن العلاقات".

وتابع: "وفي ما يخص مصر كذلك نحن نرى أنها دولة كبيرة تمتلك حضارة عريقة، نعم هناك مشاكل بيننا، ولكنّنا نسعى للتقارب بين الدول الإسلامية وأن تعود العلاقات، وهذا الأمر يقع في صلب سياسات إيران الإسلامية، برئاسة السيد إبراهيم رئيسي".

وبيّن مالكي أن بغداد ترغب في عودة العلاقات بين إيران ومصر وتسعى جاهدة لذلك، فإن كانت مصر تريد استئناف العلاقات مع إيران فنحن نرحب من جانبنا بذلك أيضا".

واختتم: "على طاولة المفاوضات (في العراق) نبحث مع مصر القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".