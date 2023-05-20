انت الان تتابع خبر بينهم مبابي.. قائمة بثلاثة لاعبين على طاولة مدريد للتعاقد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهزم ريال مدريد أمام مضيفه مانشستر سيتي، برباعية نظيفة، مساء الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كما خسر لقب الليجا لصالح برشلونة، بعدما اتسع الفارق إلى 14 نقطة، قبل 4 جولات من نهاية الموسم.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "ريال مدريد يسعى لتعزيز هجوم الفريق بمهاجم مميز، في ظل تراجع مستوى الفرنسي كريم بنزيما".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك اتجاهين حاليا داخل الميرنجي، الأول هو التعاقد مع اسم كبير من بين الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند".

أما الثاني فيتمثل في التعاقد مع اسم أقل جماهيرية، لكنه فعال في الملعب.

ويعتبر هذا الاسم هو خوسيلو ماتو، مهاجم إسبانيول، الذي يرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني حتى صيف 2025، ولديه شرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يسهل هبوط إسبانيول المحتمل لدوري الدرجة الثانية، من انتقال اللاعب لريال مدريد.

وسبق أن لعب ماتو بألوان الميرنجي، باعتباره أحد خريجي ريال مدريد كاستيا، كما شارك مع الفريق الأول في مباراتين، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.