انت الان تتابع خبر ذي قار.. تخصيص 40 مليار دينار لإكمال الملعب الأولمبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الغزي في بيان، إنه "التقى وزير الشباب والرياضة لمتابعة ملف ملعب الناصرية الأولمبي لغرض إحالته"، مبيناً أنه "سبق وأن تابعنا هذا الملف مع الادارة السابقة لوزارة الشباب والرياضة ونجحنا بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء برصد التخصيصات المالية اللازمة لاكمال المشروع".وأضاف أنه "تم تخصيص 40 مليار دينار من قبل وزارة التخطيط لاكمال الملعب ونتابع اجراءات الاحالة مع وزارة الشباب"، لافتاً إلى أن "الحكومة المحلية والوزارة الحالية جادتان بحسم هذا الملف ونتوقع حسمه في شهر حزيران المقبل".

وتابع المحافظ "سيسهم إنجاز الملعب بدعم قطاع الرياضة وسيكون لذي قار ملعبين كبيرين، الملعب الاولمبي سعة 35 الف متفرج، وملعب الادارة المحلية بسعة 18 الف متفرج".