انت الان تتابع خبر الطاقة الدولية توضح تأثير قرارات مجموعة السبع على امدادات النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيرول، إن الوكالة لا تتوقع أن تؤثر تحركات مجموعة السبع لمواجهة التحايل على قيود الأسعار المفروضة على الطاقة الروسية على وضع إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على فرض سقف عند 60 دولارا للبرميل لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا، وكذلك تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية لحرمان موسكو من العائدات التي يمكن أن تدعم غزوها لأوكرانيا.



وذكرت مجموعة السبع أمس السبت خلال القمة السنوية لقادتها إنها ستعزز الجهود لمواجهة الالتفاف على قيود الأسعار "مع تجنب الآثار غير المباشرة والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية"، دون الخوض في تفاصيل.