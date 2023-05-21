انت الان تتابع خبر بينها ابتزاز التجار.. اعتقال 3 متهمين بقضايا إرهابية في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية، لمتابعة العناصر الاجرامية التي تحاول زعزعت امن واستقرار الوطن، تمكنت مفارزنا من القاء القبض على 3 متهمين وفق المادة 1/4 ارهاب في محافظة ميسان".وأضافت: "اذ اعترفوا بحوادث إطلاق نار على دور المواطنين بهدف ابتزازهم ماديا وكذلك استهداف عجلات حمل نوع (براد) قادمة من منفذ الشيب الحدودي محملة بالمواد الغذائية بهدف التسليب واخذ الاتاوات، كما مارسوا عمليات مماثلة مع أصحاب مركبات أجرة على الطرق الخارجية للمحافظة، وابتزاز وتهديد بعض تجار السوق في ميسان بواسطة إطلاق النار على منازلهم وترويعهم".

وأتم البيان: "جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".