انت الان تتابع خبر عودة للأمطار وتصاعد للغبار.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ، أن "طقس يوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مغبراً ويكون صحواً في أقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة بعد الظهر، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع بضع درجات في القسم الشمالي من البلاد".

وأشار الى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً مع غبار خفيف، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في أقسامها الغربية بعد الظهر، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق وتنخفض بضع درجات في الاقسام الغربية في عموم البلاد".

وتابع البيان، أن "طقس يوم الخميس المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة صباحاً ويتحسن الطقس تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في اقسامها الشرقية خلال النهار ويتحسن الطقس تدريجياً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

