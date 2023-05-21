رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تطوير التعاون بين العراق والأردن

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله هلال الفراية والوفد المرافق له، حيث نقل الوزير تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى الرئيس".وحمّل الوزير الفراية، خلال اللقاء الذي حضره وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تحياته إلى "الملك عبد الله الثاني"، معرباً عن "شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة لجلالة الملك"، مشيراً إلى "عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

وبحسب البيان، أكد رئيس الجمهورية "أهمية تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين العراق والأردن وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما"، مشدداً على "ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، ومجددا دعم العراق للمملكة".

وأعرب رشيد عن "سعادته لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية"، لافتا إلى "أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".

وتحدث رئيس الجمهورية عن "حالة الأمن والاستقرار في المدن العراقية والجهود المبذولة في هذا الشأن"، مؤكدا أن "النهج الجديد في العراق يرتكز على العمل الفعال والمضي في تقديم الخدمات وتحقيق الرفاهية لأبناء شعبنا".

من جانبه قدم وزير الداخلية الأردني شكره لـ"رئيس الجمهورية وتقديره لحرص على تعزيز العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية على مختلف الصعد"، مؤكداً "الرغبة الجدية للأردن لتوثيق والتعاون والتواصل المستمر مع العراق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين".

وأشار الفراية إلى، أن "العمل جار على تسهيل منح سمات الدخول بين البلدين".