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الفيضانات في أوروبا.. حديث عن آلية لحماية إحدى المدن

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان المفوضية الأوروبية: "طلب المساعدة يتعلق بمعدات ضخ عالية السعة من آلية الحماية المدنية الأوروبي".

ونظم الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة، عروضا لمثل هذه المعدات لإيطاليا من النمسا وبلغاريا وألمانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفرنسا، من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.


وأشارت بروكسل إلى أن المركز الأوروبي لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ، على اتصال دائم بالسلطات الإيطالية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدة إضافية إذا لزم الأمر.

وقالت المفوضية الأوروبية إن نظام الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي "Copernicus"، قدم أيضا خريطة طارئة للمناطق المتضررة بناء على طلب هيئة الحماية المدنية الإيطالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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