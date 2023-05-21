خمس ميداليات للعراق في بطولة عربية

وافتتحت اللاعبة كوردستان به مو جمال جدول الحصاد حيث خطفت الميدالية الفضية في فعالية 100 م حواجز بزمن 14.30 ثانية.

ولحقها أمير صبيح صيهود بميدالية فضية في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 5م، ثالث الاوسمة احرزته ديرين بختيار حيث حصلت علي ميدالية برونزية في فعالية 100 م حواجز بزمن 14.55 ثانية.



فيما حقق أمير فالح عبد الواحد الميدالية البرونزية في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 4.85 م، وخطف سيف رعد عبد الواحد الميدالية البرونزية في فعالية 100 م بزمن 10.54 ثانية.

ويعول وفدنا على مضاعفة الانجاز في اليوم الثالث من البطولة.