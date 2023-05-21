انت الان تتابع خبر خمس ميداليات للعراق في بطولة عربية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456643-638202959211374904.jpg
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2023-05-21 | 22:00
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حصد وفد منتخبنا الوطني لألعاب القوى دون 23 سنة على خمس ميداليات في اليوم الثاني من منافسات بطولة العرب للرجال والنساء تحت 23 سنة المقامة حالياًفي تونس.
وافتتحت اللاعبة كوردستان به مو جمال جدول الحصاد حيث خطفت الميدالية الفضية في فعالية 100 م حواجز بزمن 14.30 ثانية.
ولحقها أمير صبيح صيهود بميدالية فضية في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 5م، ثالث الاوسمة احرزته ديرين بختيار حيث حصلت علي ميدالية برونزية في فعالية 100 م حواجز بزمن 14.55 ثانية.
فيما حقق أمير فالح عبد الواحد الميدالية البرونزية في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 4.85 م، وخطف سيف رعد عبد الواحد الميدالية البرونزية في فعالية 100 م بزمن 10.54 ثانية.
ولحقها أمير صبيح صيهود بميدالية فضية في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 5م، ثالث الاوسمة احرزته ديرين بختيار حيث حصلت علي ميدالية برونزية في فعالية 100 م حواجز بزمن 14.55 ثانية.
فيما حقق أمير فالح عبد الواحد الميدالية البرونزية في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 4.85 م، وخطف سيف رعد عبد الواحد الميدالية البرونزية في فعالية 100 م بزمن 10.54 ثانية.
ويعول وفدنا على مضاعفة الانجاز في اليوم الثالث من البطولة.
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