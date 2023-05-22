انت الان تتابع خبر السوداني والحلبوسي يناقشان الموازنة وأهمية سرعة إقرارها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي".

وشهد اللقاء بحسب البيان "مناقشة الأوضاع العامّة في البلاد، وأبرز الملفّات التي تعمل عليها الحكومة بشكل متوازٍ في إطار برنامجها وأولوياته، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في توفير أفضل الخدمات وتحسين المستوى الاقتصادي".



وتناول اللقاء "مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب وأهمية سرعة إقراره، لتلبية متطلبات البرنامج الحكومي في معالجة ملفّات البطالة والخدمات والفقر والإصلاح الاقتصادي والحدّ من الفساد المالي والإداري".