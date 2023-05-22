انت الان تتابع خبر هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمال شرقي إيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الهزة وقعت في الساعة 1:15 فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي على عمق 7 كيلومترات.
وتم تسجيل مركز الزلزال عند خط العرض 35.76 شمالا وخط الطول 60.34 شرقا.
وأكدت وسائل إعلام إيرانية أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.
وتم تسجيل مركز الزلزال عند خط العرض 35.76 شمالا وخط الطول 60.34 شرقا.
وأكدت وسائل إعلام إيرانية أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.