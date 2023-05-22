انت الان تتابع خبر هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمال شرقي إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الهزة وقعت في الساعة 1:15 فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي على عمق 7 كيلومترات.

وتم تسجيل مركز الزلزال عند خط العرض 35.76 شمالا وخط الطول 60.34 شرقا.



وأكدت وسائل إعلام إيرانية أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.