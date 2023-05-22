انت الان تتابع خبر محمد رمضان يرد على الصورة الساخرة للفنان خالد سرحان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورتين جرى تعديلهما بواسطة "فوتوشوب"، ليجلس محمد رمضان بجواره مع مقعد الطائرة، أما الصورة الأخرى وضع رمضان نفسه بجوار خالد سرحان داخل الميكروباص.



وشارك خالد سرحان، صورة محمد رمضان داخل الميكروباص، عبر صفحته على "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "أدفعك ولا اشتريت الميكروباص".

وكان محمد رمضان، قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعدما نشر صورة من داخل الطائرة على هامش عودته من أميركا إلى القاهرة، وبجواره مبلغ مالي كبير من الدولارات، الأمر الذي أثار غضب قطاع كبير من جمهوره، وسرعان ما يتراجع ويحذف تلك الصورة.

ويواصل محمد رمضان، تصوير فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذي يُشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.