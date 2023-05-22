انت الان تتابع خبر الديوانية..الاهالي يشكون انقطاع الماء والروائح الكريهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يحاول هذا العامل في مديرية الماء ازالة الشوائب او ما يعرف بنبات الشنبلان بعد ان انخفض منسوب نهر الديوانية لمستوى غير مسبوق وأثّر على عمل مضخات الماء، فيما شكا مواطنون من انقطاع الماء والروائح الكريهة فيه.

مديرية الموارد المائية بدورها اكدت لجوءها الى نظام المراشنة الذي وصفته بالصارم في أوقات الأزمات لتوفير مياه الشرب فقط، وادامة مضخات المياه لمعالجة انخفاض مناسيب المياه بغية ايصالها للمواطنين.