الأمم المتحدة ترفض التعليق على خطط الغرب لتزويد أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين، اليوم الاثنين: "نحن لا نعلق على مختلف توريدات الأسلحة إلى مناطق القتال".

وأضاف أن "الأمين العام تحدث مرارا أن هدفنا رؤية نهاية النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن".