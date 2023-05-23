انت الان تتابع خبر واشنطن تحدد موعد تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي،: "هذه أولوية بالنسبة لنا، ونحن سنبدأ بتنفيذ ذلك خلال الأشهر القادمة".

وأضاف المتحدث أنه ليس بوسعه أن يقول "متى أو كيف سيحدص ذلك"، وما هي الدول التي ستشارك في تزويد أوكرانيا بالطائرات وتدريب الطيارين الأوكرانيين.



وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا ستؤثر المعلومات عن استخدام القوات الأوكرانية للمعدات العسكرية الأمريكية في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية، على خطط واشنطن بشأن توريد الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.