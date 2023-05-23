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تراجع 5 مراكز.. خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الكالتشيو

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2023-05-23 | 07:10

تراجع 5 مراكز.. خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الكالتشيو

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الخليج 365 – رياضة

أعلنت المحكمة الفيدرالية في إيطاليا خصم (10) نقاط من رصيد يوفنتوس في الكالتشيو.

وقررت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي في كانون الثاني الماضي خصم (15) نقطة من رصيد يوفنتوس قبل أن تعلق اللجنة الأولمبية القرار لحين إعادة مراجعة العقوبات المفروضة على البيانكونيري.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فقد عقدت المحكمة الرياضية جلسة جديدة مساء أمس الإثنين تم فيها تخفيض العقوبة من (15) نقطة إلى (10) نقاط.


وفرضت هذه العقوبة على يوفنتوس لارتكابه مخالفات مالية عن طريق تضخيم رسوم الانتقالات لتعزيز مكاسب رأس المال.

وكان يوفنتوس يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب ، برصيد (69) نقطة قبل اعتماد العقوبة.

وبعد قرار خصم (10) نقاط بشكل رسمي تراجع اليوفي للمركز السابع، برصيد (59) نقطة.

وزادت معاناة يوفنتوس بعد العقوبة إذ تعرض الفريق لخسارة كبيرة أمام إمبولي (4-1) ليبتعد بشكل كبير عن التأهل إلى ، حيث يحتل ميلان المركز الرابع برصيد (64) نقطة مع تبقي جولتين على نهاية الدوري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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