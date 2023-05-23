انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد للحزب الشيوعي أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، وفد الحزب الشيوعي العراقي الذي ضم حميد مجيد موسى وجاسم الحلفي، إذ جرى، خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية وأوضاع البلاد عموماً".وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية ودعم البرنامج الحكومي من أجل الإسراع في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وأشار الرئيس إلى "ضرورة بذل الجهود الحثيثة لتحقيق الاستقرار على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية".

بدورهما، ثمّن حميد مجيد موسى وجاسم الحلفي جهود رئيس الجمهورية في توحيد الصفوف بين القوى الوطنية"، وأكدا "أهمية اعتماد مبدأ الحوار البنّاء والعمل على تعميق المناخات الديمقراطية وبما يخدم المصالح العليا للبلاد"، بحسب البيان.

