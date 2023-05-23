"صدام" قوي بين الزوراء والجوية.. نتائج قرعة دور الـ8 من بطولة كأس العراق

أقيمت، اليوم الثلاثاء، قرعةُ منافسات بطولة كأس العراق، دور الثمانية، بحُضور النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس محمود وعضوي لجنة المسابقات علي عبيس ونجم الأوسي ومدير المسابقات شهاب أحمد، فضلاً عن ممثلي الأندية الثمانية (الزوراء والجوية والطلبة والكرخ والحدود وأربيل والبحري ونفط ميسان).

وقُبيل إجراء القرعة، رحب النائبُ الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس محمود بالفرق المتأهلة ووسائل الإعلام في مقرّ الاتحاد، متمنياً التوفيق للفرق الثمانية وضرورة تقديم مستوياتٍ كبيرةٍ تعزز من حظوظها في التأهل للأدوار اللاحقة.



فيما أكد عضوا لجنة المسابقات علي عبيس ونجم الاوسي لممثلي الأندية ضرورةَ الالتزام بالتعليمات والضوابط واللوائح المعتمدة في لجنةِ المسابقات، فضلاً عن شرح آلية إقامة المباريات التي ستكون مباراة واحدة، وسيتحدد موعد انطلاق دور الثمانية في وقتٍ لاحق.

وقد أسفرت المواجهات عن المباريات الآتية:



- الزوراء والقوة الجوية.



- نفط ميسان والحدود.



- أربيل والبحري.



- الطلبة والكرخ.



والمباريات تقام في ملاعب الأندية التي ذكرت أولاً، وتلعب بطريقةِ خروج المغلوب، وتذهب إلى ركلات الجزاء الترجيحيّة بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي.