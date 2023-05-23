انت الان تتابع خبر "بالقلب دايما".. نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين عبد الوهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلقت نانسي عليه بأن شيرين تعرف بأنها بالقلب دائمًا وأن محبتها لها كبيرة.وكانت شيرين عبد الوهاب قد تحدثت عن نانسي عجرم في البرنامج ووجهت لها عتابا رقيقا لعدم تواصلها معها، لكنها أيضًا أشادت بجمالها ولم تتحدث عنها بشكل سيئ.

وتحدثت شيرين عبد الوهاب أيضًا عن شروطها للموافقة على زواج ابنتيها، حيث تمنت أن تعيش ابنتاها بجوارها وأن يعامل الشخص الذي سيتزوج ابنتيها بشكل جيد ولا يسبب لهما أي أذى.

كما تحدثت شيرين عن اعتزازها بأسلوب حياتها البسيط قبل الشهرة ورفضها التعامل مع جمهورها كنجمة، وأكدت أنها تحب الحياة الهادئة بعيدًا عن المتاعب والشهرة.

وتستعد شيرين لإحياء حفل غنائي في جدة ضمن سلسلة حفلات "جولة المملكة 2023"، يوم الأحد 28 أيار الجاري على مسرح بنش مارك.

وعلى صعيد نانسي عجرم فتعد "آخر إصدار" أول عمل غنائي للفنانة، في السينما المصرية، ويتوقع عدد كبير من النقاد أن تساهم في نجاح الفيلم، وأن يحصد إيرادات كبيرة بسبب شعبية نانسي عجرم في مصر والعالم العربي.

