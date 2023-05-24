انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في العراق اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولار
في الشمال: سعر بيع الدولار 145,750 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولار