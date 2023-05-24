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أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 145,750 لكل 100 دولار

في الجنوب:
سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولار

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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