انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.



سعر بيع الدولار 145,750 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولار

