انت الان تتابع خبر متهمون بالقتل يشتبكون مع القوات الامنية في ميسان: إصابة منتسب برمانة يدوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز فوج طوارئ ميسان الثاني وسرية سوات، ألقت القبض على ثلاثة متهمين بالقتل العمد وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وذلك في احدى مناطق ناحية كميت، شمال المحافظة ".واضافت، أن "عملية القبض تخللها تبادل لإطلاق النار وقيام احد المتهمين برمي رمانة يدوية على القوة المنفذة للواجب، أدت الى اصابة احد منتسبي الفوج الثاني بساقه الأيسر ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج ".

وبين القيادة، بحسب البيان، أن "القوة الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين سلاح نوع كلاشينكوف عدد (3) وبندقية صيد واعتدة مختلفة".

ولفتت الى ان "المتهمين تمت احالتهم والمضبوطات الى الجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً".