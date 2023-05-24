الصدر يدعو لتحرير العراق من "الفساد والتبعية والرذيلة والتطبيع"

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تغريدة نصها ادناه: بسمه تعالى يا شهيداً أصبح أمة يلتحق بركبها الصالحون والمصلحون يا شهيداً أصبح مناراً شامخاً يستضيء بنوره السالكون. يا شهيداً أصبح ملهماً بزهده وتقواه وتواضعه لكل من أشاح بنفسه عن الدنيا. يا شهيد الإصلاح سلام عليك سلاماً سرمدياً أبدياً. ولعن الله قاتليك.. حيث أصبحت كعبة يرتادها المؤمنون.. وأصبح البعث العفلقي الصدامي في مطاوي النسيان.. وتحرر العراق منهم.. فنسأل الله أن يحرّر العراق من الفساد والتبعية والرذيلة والتطبيع... ليبقى العراق عراق الإصلاح عراق عليّ والحسين والشهداء والصالحين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012