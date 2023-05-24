انت الان تتابع خبر اسـترداد 20 مليـون دولار من الأموال العراقية في الكـويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيـــس مجــلس إدارة الـصنــدوق، حيــدر حنـون، إن "الـصنــدوق، وفي إطار مُتابعته للأموال العراقيَّة في الخارج والعمل على استردادها بالطرق الدبلوماسيَّة والقانونيَّة، نجح في استرداد مبلغٍ قدرُهُ (20,437,157) مليون دولارٍ أمريكيٍّ من الأموال التي كانت مُودعةً في حساب أمانات سفارة العراق في الكويت في البنك الوطنيِّ الكويتيِّ، بعد إعادة تفعيل الحساب وتمويل الأرصدة".وأوضح حنون، أنَّ "الأموال كانت محجوزةً منذ العام 1990، وكانت عرضة للمصادرة وغلق الحساب، وبعد إثباتها وإعادتها تمَّ إيداعها " كأماناتٍ" إلى حساب السفارة العراقيَّة في الكويت، مُثمّناً دور وزارة الخارجيَّة في بذل الجهد والتعاون في استرداد الأموال، مُبيّناً أنَّ البنك المركزيَّ العراقيَّ أفاد بإيداع المبلغ إلى حساب "العراق2" في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".

وأشار البيان إلى، أنَّ "صندوق استرداد أموال العراق أعلن منتصف أيار الجاري استرداد مبلغ تصفية إحدى الشركات، ومُتابعـة تسـوية مبلغ (80) ملـيون دولارٍ أمـريكيٍّ في مصرف (كريدي سويس)".