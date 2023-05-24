انت الان تتابع خبر الحكيم: الاستقرار الحالي أثبت قدرة النظام الديمقراطي على تقديم نموذج حكم عادل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم خلال زيارته الى محافظة كركوك ولقائه المحافظة راكان الجبوري محافظ كركوك ومدراء الدوائر الخدمية فيها وعدد من قياداتها الأمنية، ان "كركوك عاصمة التنوع في العراق، والنجاح فيها نجاح لعموم العراق"، مبينا ان "الاستقرار الذي تعيشه كركوك ومستوى الإنسجام المجتمعي والمكوناتي جزء من حالة الاستقرار التي يعيشها العراق، حيث أن هذا الاستقرار جاء نتيجة للتضحيات العميقة ودماء الشهداء الزكية".ودعا، "إلى مزيد من الانسجام الداخلي على مستوى القيادات الحكومية"، لافتا الى أن "الإنسجام شرط أساس لمواصلة تقديم الخدمات والارتقاء بالواقع العمراني والتنموي"، مشيرا إلى "أهمية الهيئة التنسيقية للمحافظات، وأن تفعيلها دليل على اهتمام الحكومة الإتحادية بالمحافظات".

وأضاف، ان "الخدمات مدخل أساس لاستعادة ثقة المواطن بنظامه السياسي ومؤسسات الدولة وبالمسؤول الحكومي"، داعيا إلى "استعادة مكانة رجل الدولة بعد حملة التشويه التي تعرض لها من خلال الإعمامات السلبية".

وتابع الحكيم، ان "الاستقرار الحالي أثبت قدرة النظام الديمقراطي على تقديم نموذج حكم عادل على خلاف الرؤية المغلوطة التي أرادت إقناعنا أن العراق لا يدار إلا من خلال الدكتاتورية والرأي الواحد".

وذكر، ان "حكومة السوداني تحظى بغطاء سياسي يتمثل بائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل ائتلافا حاكما بعنوان وطني"، مردفا أن "من عوامل قوة حكومة السوداني هو التدرج الوظيفي والإداري لرئيس الوزراء ما جعله مطلع على المشاكل وآلية مضي القرارات إلى التنفيذ".

