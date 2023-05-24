الصدر يدعو لتحرير العراق من "الفساد والتبعية والرذيلة والتطبيع"

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تغريدة نصها ادناه: بسمه تعالى يا شهيداً أصبح أمة يلتحق بركبها الصالحون والمصلحون يا شهيداً أصبح مناراً شامخاً يستضيء بنوره السالكون. يا شهيداً أصبح ملهماً بزهده وتقواه وتواضعه لكل من أشاح بنفسه عن الدنيا. يا شهيد الإصلاح سلام عليك سلاماً سرمدياً أبدياً. ولعن الله قاتليك.. حيث أصبحت كعبة يرتادها المؤمنون.. وأصبح البعث العفلقي الصدامي في مطاوي النسيان.. وتحرر العراق منهم.. فنسأل الله أن يحرّر العراق من الفساد والتبعية والرذيلة والتطبيع... ليبقى العراق عراق الإصلاح عراق عليّ والحسين والشهداء والصالحين.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع