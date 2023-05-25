انت الان تتابع خبر لمدة شهر.. تمديد فترة تسجيل التكتك و"الستوتة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "زيارتنا الى كربلاء ضمن الزيارات الدورية والاطلاع على الواقع الامني في المحافظة"، مبينا أن "هناك خطة لدعم محافظة كربلاء المقدسة بعناصر شرطة وعجلات جديدة للنجدة والمرور".وأضاف: "قرب توقيع عقد دعم فني لنظام المرور لتوسعته وتحديثه"، مشيراً الى "مناقشة تفويج الحجاج وطريق الزائرين كربلاء بغداد".

وأوضح وزير الداخلية، أن "مركبات الدراجة النارية لاسيما التكتك والستوتة، والدراجات الاقل من ٤٠ سيسي منع استيرادها وتقرر التمديد لشهر اضافي للسماح لتسجيلها في المرور".

ووصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، صباح اليوم الخميس، الى محافظة كربلاء المقدسة، وأجتمع مع القيادات الأمنية في مقر قيادة شرطة كربلاء للاطلاع ومناقشة الوضع الأمني في المحافظة.