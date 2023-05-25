انت الان تتابع خبر قبل زفافها... ماريتا الحلاني تقيم حفل "توديع العزوبية" في منزلها (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثقت الحلاني جانبا من الحفل عبر حسابها في إنستغرام، وعلقت "my bridal shower"، وظهرت وهي مرتدية فستانا باللون الزهري نسقته مع مكياج ناعم.كما نشرت كوليت الحلاني والدة ماريتا صورا من الحفل، وأطلت في إحداها برفقة ماريتا، وعلقت برموز تعبيرية لقلب أحمر.وأحيت الفنانة الشابة هذه المناسبة قبل أيام قليلة، فيما اختارت خبير التجميل بسام فتوح للاهتمام بإطلالتها.

وحرصت ماريتا على الاحتفال بوداع العزوبية في منزلها بلبنان بمشاركة والدتها وشقيقتها وصديقاتها المقربات.

وستقيم الفنانة حفل زفافها في فرنسا بمشاركة المقربين منها فقط، وعندما تعود إلى لبنان ستقيم سهرة عائلية أيضًا للاحتفال بزواجها مجددا.

وكانت ماريتا قد أعربت عن سعادتها بخطوبتها من كميل أبي خليل، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد أن وجدت الشخص المناسب الذي ستمضي بقية حياتها إلى جانبه.

وأضافت أنها ستكون عروس 2023، مستغربة من بعض ردود الفعل التي اعتبرت أنها ما زالت صغيرة لاتخاذ هذا القرار، رغم أنها تبلغ من العمر 26 عاما.

وتابعت ماريتا: "كميل انسان كتير منيح. كانت علاقتنا بالبداية مجرد صداقة إلا أنها سرعان ما تحولت إلى علاقة حب بعد أن وجدت لديه كل الاهتمام والدعم للمضي قدما في مسيرتي الفنية".

وأكدت ابنة الفنان عاصي الحلاني أن والديها يحبان خطيبها كثيرا، ويشعران بالراحة لوجوده إلى جانبها كونه يسعى دوما إلى حمايتها، وعلقت: "ولكن هذا لا يمنع أنهما يشعران بالغصة لاتخاذ قرار الارتباط".

وتطرقت الحلاني إلى إطلالتها يوم حفل الخطوبة، لافتة إلى أنها اختارت الظهور بالطريقة التي لطالما تمنتها، فارتدت تصميما مميزا من إيلي صعب.

