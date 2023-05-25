انت الان تتابع خبر إيقاف استقبال طلبات تصحيح موقف العمالة الأجنبية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال معاون مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة عباس فاضل عباس، إن الوزارة حددت في وقت سابق مدة 45 يوماً لاستقبال طلبات تصحيح موقف العمالة الأجنبية الوافدة من خلال تقديم الطلبات إلكترونياً للوزارة، وانتهى الموعد المقرر اليوم الخميس.وأضاف أن الوزارة ستباشر مطلع الأسبوع المقبل من خلال اللجان التفتيشية بإجراءاتها تجاه أصحاب العمل والعمالة الأجنبية المخالفين، منوهاً بأن أعداد العمال الأجانب الذين تم تصحيح مواقفهم لم تتجاوز 8 آلاف عامل في بغداد والمحافظات، وهذا العدد لا يتناسب مع حجم العمالة الأجنبية الوافدة.

وبين عباس أن الوزارة تسلمت عدداً كبيراً من طلبات التصحيح غير المستوفية للشروط والتعليمات، وهذا الأمر يعرض أصحاب هذه الطلبات للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب العمل تهربوا من عملية التصحيح وهذا الأمر سينعكس سلباً بحقهم وبحق العمال الأجانب، بحسب الصحيفة الرسمية.

