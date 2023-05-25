انت الان تتابع خبر الإطاحة بأفراد حركات دينية "منحرفة" في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارزنا، من إلقاء القبض على متهم ينتمي الى الحركات الدينية المنحرفة وضبط بحوزته منشورات تروج للحركة اعلاه في محافظة ميسان".وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".

وأخذت وزارة الداخلية، على عاتقها "متابعة الجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، والعمل على بسط الأمن والاستقرار، وتحقيق السلم المجتمعي، وتُهيب وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين الكرام، بالاتصال على الرقم الساخن ١٤٤ وتقديم المعلومات حول كل من تسول له نفسه زعزعة امن العراق".