انت الان تتابع خبر بعد "مفرمة اللحم".. قائد فاغنر يحدد مصير مدينة باخموت شرق أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، اليوم الخميس، إن قواته بدأت في الانسحاب من باخموت بشرق أوكرانيا، وتسليم السيطرة إلى الجيش الروسي، بعد أيام من قوله إن قوات فاغنر استولت على المدينة المدمرة.



وقال بريغوجين، في مقطع مصور نُشر على تطبيق "تيليغرام" إن "التسليم سيكتمل بحلول الأول من حزيران". فيما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، امس الأربعاء، إن "القتال العنيف مستمر داخل المدينة الواقعة شرق البلاد بعد معركة استمرت تسعة أشهر وأودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص".

وأحرز بريغوجين في باخموت انتصاراً ثمينا كانت روسيا تحتاجه بحسب مراقبين غربيين، بعدما فقدت العمليات العسكرية في أوكرانيا زخمها.

ويثار الآن احتمال شن هجوم مضاد أوكراني باستخدام أسلحة متطورة قدمها حلفاء كييف الغربيون.

وقال كبير مستشاري الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، اليوم الخميس، أن "الهجوم المضاد الأوكراني جار بالفعل"، محذرا من أنه "لا ينبغي توقعه على أنه "حدث واحد يبدأ في ساعة محددة من يوم محدد".