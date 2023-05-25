انت الان تتابع خبر الخارجية الإيرانية تصرح بعدم اعترافها بحكومة "طالبان" الافغانستانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "تسنيم" عن عبد اللهيان قوله،: "نحن غير راضين عن حقيقة أنه لم يتم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وقمنا بإخبار السلطات الحالية في البلاد بموقفنا هذا".

وأشار الى، انه"لا نعترف بالهيئة الحاكمة الحالية لأفغانستان ونصر على ضرورة تشكيل... حكومة شاملة... لا تعد طالبان متحدثا باسم إرادة الشعب الأفغاني كله بل جزءا منه فقط".



وعبر عبد اللهيان، عن قلقه من "النزاعات التي تندلع من حين لآخر على الحدود الإيرانية الأفغانية، مؤكدا رغبة بلاده بالمساعدة في تحقيق السلام والأمن".

