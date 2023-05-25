انت الان تتابع خبر الاستثمار النيابية: بعض الوزارات لا تلتزم بقرارات الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السعبري في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، انه "لدينا في لجنة الاستثمار خطة لاستضافة مديري المشاريع المتلكئة والتي توجه مشاكل".

وأضاف: "هناك توجه لتحويل الموازنة الاستثمارية لمشاريع البنى التحتية والتي نحن متخلفين فيها ومنها المجاري والكهرباء وغيرها من البنى التحتية وموازنة الثلاث سنوات ستفيد في تنفيذ هذه المشاريع".



ولفت السعبري الى ان "هناك قرارات لا يتم تنفيذها من قبل بعض الوزارات على الرغم من إقرارها من قبل الحكومة وهذا امر غريب في الوزارات والتي تخضع الى ارادات ولا تنفذ مقررات الحكومة".

وبين ان "عدم التنفيذ للقرارات الحكومية أدى الى عزوف المستثمرين في التعامل مع المشاريع الحكومية بسبب التلكؤ في تنفيذ مستحقات المستثمرين، بالإضافة الى عزوف الشركات الاستثمارية الأجنبية عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية داخل العراق بسبب الإجراءات الروتينية".