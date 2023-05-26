انت الان تتابع خبر موافقة أمريكية لبدء تجارب سريرية على الإنسان: شرائح في أدمغة البشر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت الشركة تغريدة الجمعة 26 مايو/أيار 2023: "نحن متحمسون لإبلاغكم بأننا تلقينا موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لإطلاق أول تجربة سريرية". وأضافت: "هذا نتيجة العمل الرائع الذي قام به فريق نيورالينك بالتعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ويمثل خطوة أولى مهمة ستسمح لتقنيتنا يوماً ما بمساعدة العديد من الأشخاص".



وتابعت: "التوظيف ليس مفتوحاً بعد في تجربتنا السريرية. سنعلن عن المزيد من المعلومات حول هذا الأمر قريباً". وتابعت: "التوظيف ليس مفتوحاً بعد في تجربتنا السريرية. سنعلن عن المزيد من المعلومات حول هذا الأمر قريباً". على إثر ذلك، أعاد ماسك نشر هذه التغريدة على حسابه على تويتر، معلقاً: "تهانينا لفريق نيورالينك". وسبق لماسك أن توقع في أربع مناسبات على الأقل منذ عام 2019، أن تحصل "نيورالينك" التي تأسست في 2016، على الموافقات اللازمة للبدء في تجارب لشريحته الإلكترونية على البشر لعلاج حالات طبية معينة مثل الشلل والعمى.

وحول الهدف من الخطوة، ذكر موقع "سي إن بي سي"، الخميس، أن شركة "نيورالينك" تُخطط لوضع غرسات بحجم العملة المعدنية في أدمغة البشر، تسمى "لينك"، بهدف السماح للعقل البشري بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية المعقدة باستخدام الإشارات العصبية فقط، ما سيُساعد الأشخاص المصابين بالشلل الكامل على استعادة التواصل مع أحبائهم عن طريق تحريك هذه الإشارات العصبية والكتابة بعقولهم. كما أوضحت "سي إن بي سي" أن مدى نجاح التجربة المعتمدة غير معروف. ولم ترد إدارة الغذاء والدواء وشركة "نيورالينك" على طلب الشبكة للتعليق.

وبحسب الموقع، فإن العلماء كانوا يدرسون تقنية "بي سي آي" منذ عقود، وقد طورت العديد من الشركات أنظمة واعدة يأملون بطرحها في السوق. لكن الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء لجهاز طبي تجاري ليس بالمهمة اليسيرة، فهو يتطلب من الشركات إجراء العديد من التجارب الشاملة وجمع سلامة البيانات بنجاح. ولم تتمكن أي شركة من الحصول على ختم الموافقة النهائي من إدارة الغذاء والدواء، لكن من خلال تلقي الضوء الأخضر لإجراء دراسة مع مرضى بشر، فإن "نيورالينك" تقترب خطوة واحدة من السوق، وفقاً للموقع.

كما أنه من المفترض أن تطلب "نيورالينك" من المرضى الخضوع لعملية جراحية في الدماغ لغرس شريحة دائرية صغيرة ستُعالج الإشارات العصبية وتترجمها، بحسب الموقع الأمريكي. والارتباط بين الشريحة والإشارات العصبية متصل بسلسلة من الخيوط الرفيعة والمرنة التي يتم إدخالها مباشرة في أنسجة المخ حيث تكتشف الإشارات العصبية. وسيتعلم المرضى الذين يستخدمون أجهزة "نيورالينك" التحكم بها باستخدام تطبيق للأجهزة الذكية، وسيتمكن المرضى بعد ذلك من التحكم بالفأرة (الماوس) ولوحات المفاتيح الخارجية من خلال اتصال "بلوتوث"، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة. تجارب غير أخلاقية

وفي فبراير/شباط الماضي، واجهت شركة "نيورالينك" أزمات عديدة مستمرة، منذ أوائل عام 2022، بداية من اتهامات منظمات حقوق الحيوان الشركة بإجراء تجارب غير أخلاقية على القرود، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".