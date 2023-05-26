انت الان تتابع خبر وزير الخارجيَّة يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجيَّة إيران وعمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الاتصال مع الجانب الإيراني بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الجارين والتطرق إلى التحويلات الماليَّة من الحساب الإيرانيّ في مصرف التجارة العراقيّ إلى أحد المصارف السعوديَّة بهدف تأمين الإنفاق على الحجاج الإيرانيين في موسم الحج القادم".واضافت: "وزير الخارجية أشار إلى انخفاض تصدير الغاز من الجانب الإيرانيّ إلى محطات الكهرباء العراقيَّة ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وتسبَّبَ بانعكاسات على الحياة اليومية".

وأشارت الوزارة الى ان "وزير الخارجية الإيراني أكد أنَّ مشكلة الغاز فنيَّة وليس هناك قرار حكومي لتخفيض إرسال الغاز إلى المحطات الكهربائيَّة في العراق".

كما أوضحت الوزارة ان "وزير الخارجية ونظيره العماني تطرقا إلى العلاقات الثنائيَّة وادامة التنسيق للتعامل مع التوترات الإقليميَّة وإدارة الأزمات وجرى مناقشة المشاكل الماليَّة بين الحكومتين الأمريكيَّة والإيرانيَّة ولاسيما الأموال الإيرانيَّة في المصارف العراقيَّة".

