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بارزاني: اللجنة المالية انتهكت اتفاقية بغداد واربيل بشأن الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "أدخلت مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته".

‏وأضاف: "الاتفاقية هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد وعلى الأطراف جميعها احترام بنودها".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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