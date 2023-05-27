انت الان تتابع خبر "شعر بضيق".. راكب يكشف سر فتحه باب طائرة أثناء تحليقها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت الطائرة على علو يقرب من مئتي متر من البرّ عندما بادر الراكب الذي لم تُكشف هويته، إلى فتح مخرج الطوارئ الذي كان جالساً بجانبه.

وأوضح الراكب المذكور الذي أوقفته شرطة دايغو لاستجوابه، أنه كان "في حالة توتر بعدما فقد وظيفته أخيراً"، على ما أفاد محقّق في الشرطة لوكالة فرانس برس.

ولفت المصدر إلى أن الراكب "شكا من تخطّي الرحلة الوقت المحدّد لها وشعر بأنه يختنق في داخل المقصورة"، كما "أراد الخروج سريعاً" من الطائرة.

وكان حوالي مئتي راكب موجودين في الطائرة لدى اقترابها من مدرج مطار دايغو الدولي في كوريا الجنوبية، على بعد حوالي 240 كيلومترا إلى جنوب شرق العاصمة سيول، خلال رحلة داخلية.

ويواجه الراكب احتمال السجن حتى عشر سنوات لانتهاكه القوانين المتعلقة بسلامة الطيران.

وفي مقطع فيديو قصير نشره أحد الركاب، يمكن رؤية حالة الذعر بين الركاب بسبب الهواء القوي الذي ضرب المقصورة بعد فتح أحد الأبواب أثناء تحليق الطائرة، وتطاير مساند الرأس القماشية في كل الاتجاهات. كما يمكن سماع صراخ.



وأظهر مقطع فيديو آخر انتشر عبر الشبكات الاجتماعية، هواءً عاتياً يعصف بركاب جالسين في الصف نفسه لمخرج الطوارئ، بجانب الباب المفتوح.

ونُقل حوالي عشرة ركاب إلى المستشفى بسبب مشكلات في التنفس، لكن لم تُسجّل أي إصابة بالغة أو أضرار فادحة، وفق وزارة النقل.

وأوضح مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس أن هذه الحادثة على علمه هي "الأولى من نوعها" في تاريخ الطيران في البلاد.

