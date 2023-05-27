انت الان تتابع خبر حصيلة بأعداد اللاجئين الفارين من السودان.. "رقم هائل" وأغلبهم في مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقًا لبيانات مفوضية شؤون اللاجئين، أن "سنوات من عدم الاستقرار السياسي، أدت إلى نزوح عدة ملايين من الأشخاص داخل السودان، كما استضافت البلاد أيضًا 1.13 مليون لاجئ من دول أخرى تعاني من النزاعات، بما في ذلك جنوب السودان وإريتريا وسوريا".وأظهرت البيانات أن اندلاع العنف الجديد أجبر ما يقرب من 850 ألف مدني حتى الآن على مغادرة منازلهم والانتقال إلى أماكن أخرى في السودان، بينما غادر أكثر من 250 ألف شخص البلاد بحثًا عن الأمان.

وتشعر تشاد بضغوط النزوح على مواردها وكانت بالفعل موطناً لـ 400،000 لاجئ سوداني قبل هذا الصراع الأخير.

وأدت الزيادة الحالية في عدد العاملين في المجال الإنساني إلى السعي لتقديم الخدمات للوافدين الجدد، ونقلهم بعيدًا عن الدول الحدودية وتقديم المساعدات إلى مدن اللاجئين الآخذة في الازدياد في منطقة نائية من دولة فقيرة تواجه تحدياتها الأمنية الخاصة.

ووفقًا لإحصاءات المفوضية، بلغ عدد الفارين من السودان إلى مصر ما يقرب من 113 ألف، ليمثل معظمهم اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين.

إليكم نظرة في الإنفو غرافيك أعلاه على أرقام عدد الفارين من العنف في السودان إلى الدول المجاورة.