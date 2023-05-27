انت الان تتابع خبر تعرف على إيرادات ومصروفات الحكومة العراقية في 2023.. اقتصادي: تراجع بصافي الفائض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبيدي في بيان ورد للسومرية نيوز، "اظهرت البيانات المالية للربع الاول من السنة المالية للحكومة العراقية وجود تراجع في صافي الفائض الكلي، على الرغم من ارتفاع قيمة الايرادات نتيجة اسعار النفط المرتفعة نوعا ما حتى وصلت الى مرحلة العجز في شهر اذار".وأضاف، "في مقارنة بين بيانات الاشهر الثلاث الاولى لسنة 2023 مع بيانات نفس الاشهر من السنوات الماضية، يلاحظ ارتفاع كبير في المصروفات وتجاوزت المصروفات لشهر اذار 2023 حاجز الـ 9.65 ترليون دينار".

وتابع، "حقق الربع الاول من 2023 فائضا بلغ 4.6 ترليون دينار بالرغم من الايرادات الاجمالية كانت بحدود 27 ترليون دينار، بينما بلغ فائض الربع الاول من 2022، 11.4 ترليون دينار عراقي وكان اجمالي الايرادات 35 ترليون دينار".

وبين ان "ارتفاع مصروفات الربع الاول من السنة الحالية يعود نتيجة زيادة ابواب الصرف كزيادة الرواتب وايضاً ارتفاع فاتورة تسديد الديون وفوائدها وكذلك زيادة في مصروفات الرعايا الاجتماعية".