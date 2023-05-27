انت الان تتابع خبر هالاند يحصد جائزة جديدة في "البريميرليج" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل النرويجي في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، 36 هدفا خلال 35 مباراة في الدوري حتى الآن، وكسر رقمًا قياسيا استمر لمدة 29 عاما وأصبح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ البطولة.

كما قدم هالاند 8 تمريرات حاسمة، وساعد مانشستر سيتي في التتويج بالدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي.



وأسهم مع مانشستر في 44 هدفا في البطولة؛ مما يعني أنه عادل الرقم القياسي لمهاجم آرسنال السابق تييري هنري في موسم 2002/2003.

وقبل أيام أعلن اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا حصول هالاند على جائزة أفضل لاعب عن موسم 2022/2023.

وانضم هالاند من بروسيا دورتموند لمانشستر سيتي في السوق الصيفي الماضي مقابل 60 مليون يورو بعقد حتى 2027.

وكان روبن دياز مدافع مانشستر سيتي قد حصل على جائزة أفضل لاعب باختيار رابطة المحترفين في موسمه الأول مع مانشستر سيتي أيضا، وحصد كيفين دي بروين عليها مرتين من قبل في موسم 2019\2020 و2021\2022، وهذا الموسم الرابع على التوالي الذي يحصل فيه لاعب من مانشستر سيتي على لاعب الموسم.

وضمن مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، وسيلعب مع مانشستر يونايتد يوم 3 حزيران في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ومع إنتر ميلان يوم 10 حزيران في نهائي دوري أبطال أوروبا.

