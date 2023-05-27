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روسيا تعلن تدمير مستودعي ذخيرة ومقري قيادة أوكرانيين

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان: "تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للواء الهجوم 79 المحمول جواً و 128 ألوية الهجوم الجبلي للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نوفوميخيلوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه".

وأضافت: "تعرضت مراكز قيادة اللواءين الميكانيكيين الرابع والعشرين والخامس والأربعين للقوات المسلحة الأوكرانية للتدمير في منطقتي فيرخنيكامينسكوي وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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