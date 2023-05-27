مودريتش وكروس يزينان التشكيلة الأساسية لمدريد امام اشبيلية

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية، اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن الجولة 37 لليجا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012