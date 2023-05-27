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مودريتش وكروس يزينان التشكيلة الأساسية لمدريد امام اشبيلية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457241-638208008498512635.jpg

2023-05-27 | 18:11

مودريتش وكروس يزينان التشكيلة الأساسية لمدريد امام اشبيلية

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية، اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن الجولة 37 لليجا.
وشهد تشكيل عودة الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس للتشكيل الأساسي، بعدما جلس الثنائي على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة أمام فاليكانو.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:

- حراسة المرمى: تيبو كورتوا


- الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - أيدر ميليتاو - لوكاس فاسكيز

- الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - توني كروس

- الهجوم: سيبايوس - رودريجو - فالفيردي

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم "فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - داني كارفاخال".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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