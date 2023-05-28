انت الان تتابع خبر بالصور.. آخر استعدادات شباب العراق لمواجهة إنجلترا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457259-638208195549026220.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-27 | 23:26
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اختتم منتخب شباب العراق آخر وحداته التدريبية، قُبيل مواجهة نظيره الإنجليزي الأحد في ملعب عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.
وتأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة لنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً، الجارية في الأرجنتين.
وكان منتخبنا الوطني خسر مبارتين في المونديال، الأولى أمام الأوروغواي بأربعة أهداف نظيفة، قبل أن يخسر أمام تونس بثلاثة أهداف نظيفة.
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