اخبار العالم / اخبار العراق

بالصور.. آخر استعدادات شباب العراق لمواجهة إنجلترا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بالصور.. آخر استعدادات شباب العراق لمواجهة إنجلترا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457259-638208195549026220.jpg

2023-05-27 | 23:26

بالصور.. آخر استعدادات شباب العراق لمواجهة إنجلترا

المصدر:

306 مشاهدة

اختتم منتخب شباب العراق آخر وحداته التدريبية، قُبيل مواجهة نظيره الإنجليزي الأحد في ملعب عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة لنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً، الجارية في الأرجنتين.

 

وكان منتخبنا الوطني خسر مبارتين في المونديال، الأولى أمام الأوروغواي بأربعة أهداف نظيفة، قبل أن يخسر أمام تونس بثلاثة أهداف نظيفة.

 

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا