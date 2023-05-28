بالصور.. آخر استعدادات شباب العراق لمواجهة إنجلترا

اختتم منتخب شباب العراق آخر وحداته التدريبية، قُبيل مواجهة نظيره الإنجليزي الأحد في ملعب عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة لنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً، الجارية في الأرجنتين. وكان منتخبنا الوطني خسر مبارتين في المونديال، الأولى أمام الأوروغواي بأربعة أهداف نظيفة، قبل أن يخسر أمام تونس بثلاثة أهداف نظيفة.