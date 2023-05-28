انت الان تتابع خبر وثيقة متداولة تُظهر تحريم السيد السيستاني لرواتب "رفحاء".. تعرف على حقيقتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوثيقة المتداولة مفبركة، فبعد البحث في موقع (السيستاني) تبيّن عدم تطرقه لجواب مماثل رداً على أحد الاسئلة، كما لم يقم بإصدار فتوى شرعية لغاية الآن يحرم فيها رواتب رفحاء، كما تم الادعاء".وفي سياق متصل، سبق أن ظهر رشيد الحسيني في برنامج تلفزيوني، وأجاب على استفسار بشأن جواز استلام رواتب محتجزي رفحاء مبينًا "ان المرجعية الدينية والحوزة العلمية لا ترى من الصحيح تشريع قوانين تجعل امتيازات لبعض الأشخاص ولبعض الشرائح دون البعض، وتعتبر الحوزة العلمية ان هذه التشريعات تجعل هنالك نفرة بين أبناء المجتمع".