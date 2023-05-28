انت الان تتابع خبر ماعز زائر في أحد مراكز الاقتراع بتركيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ففي مدينة ساريير التركية، ذهبت سيدة إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوتها، اليوم الأحد، واصطحبت معها "معزة"، وسط دهشة الناخبين ومسؤولي لجنة الاقتراع.

الناخبة التركية ذهبت على مدرسة ساريير أيازاغا الابتدائية للتصويت، ودخلت إلى أحد الفصول للإدلاء بصوتها برفقة معزتها، الأمر الذي أثار ذهول الناخبين الذي حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو لذلك المشهد الطريف.



وتتواصل تركيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، حيث يدلي الأتراك بأصواتهم في جولة الحسم لاختيار رئيس جديد للبلاد.